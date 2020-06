Complesso di Sant’Ilario invaso dai ratti, si farà la disinfestazione

Un problema sempre più rilevante quello della presenza dei roditori in città, cosa certamente non gradevole e non priva di pericoli sul piano igienico-sanitario. Nei giorni scorsi, a causa della evidenza di segni della presenza di ratti negli spazi del complesso di Sant’Ilario, è stato necessario da parte della Provincia di Benevento affidare ad una ditta specializzata l’appalto urgente per l’apposizione di esche e congegni per disinfestare l’area.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia