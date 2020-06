Il day after non ha portato alcuna schiarita. Felice Casucci non conferma, ma nemmeno smentisce. Delle due l’una: sta aspettando che si sgonfi la cosa, oppure sta meditando per uscire alla luce del sole. Una cosa è certa, arrivano sempre più conferme che nell’ultima settimana Casucci e Carofano si sono visti più volte, presente lo stesso Franco Bozzi, proprio per decidere il da farsi e meditare sul cambio della guardia al vertice della lista.

