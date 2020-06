Via libera per un parcheggio automatizzato di veicoli all’interno del complesso della ex Caserma Guidoni al Viale degli Atlantici di Benevento. Lo ha deciso, con una deliberazione, Antonio Di Maria, Presidente della Provincia, l’Ente proprietario dell’intera area ove sono allocati, in due diversi corpi di fabbrica, Uffici dedicati all’amministrazione della Giustizia.

