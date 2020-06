Che la partita non fosse ancora chiusa, lo avevamo detto non appena Giovanni Liverini annunciava il suo addio alla maggioranza e, a distanza di qualche giorno, suo figlio Alessandro spiazzava tutti con l’adesione al progetto di Giovanni Caporaso. Adesso che negli ambienti telesini circola, con grande insistenza, un nuovo nome per la leadership della maggioranza uscente, tutti si stanno fermando a riflettere. Il sindaco Pasquale Carofano, come già fatto in passato, sta provando, anche stavolta, a tirare fuori un asso dalla manica.

