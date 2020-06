Grandi movimenti a Sant’Agata de’ Goti dove l’argomento principe è, e non potrebbe essere diversamente, quello delle Comunali 2020. Carmine Valentino, ovviamente, in cabina di regia per orchestrare la squadra di “continuità” amministrativa. Al netto di voci che ne mettono in discussione la leadership – con crescenti aspirazioni dell’avvocato Oreste Viola – appare scontato che sarà il Segretario provinciale del Partito Democratico a guidare la nuova corsa a Palazzo San Francesco.

