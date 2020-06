Lo stadio ‘Vigorito’ si prepara a riaprire le porte. Almeno per il momento, però, saranno in pochi ad avere il privilegio di poter accedere nell’impianto di via Santa Colomba, in occasione delle ultime gare casalinghe del Benevento. Dopo il protocollo generale predisposto dalla Federazione e vidimato dal Comitato tecnico-scientifico del Governo, sono arrivate le dettagliate linee guida per quanto riguarda il campionato cadetto. Per i match di Serie B le prescrizioni sono ancora più rigide rispetto alle gare di massima serie. Cosa che si evince in particolare nel numero di persone che potranno entrare negli stadi: se per la Serie A il limite è fissato in 300 unità, per la cadetteria questo numero scende a 250.

