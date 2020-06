L’ultimo impulso alla ripartenza è arrivato dalla riunione del Consiglio federale. Decisioni che hanno spazzato via gli ultimi dubbi e stoppato i giochetti di qualcuno: i verdetti di questa stagione li determinerà il campo; se non sarà possibile, si prenderà in considerazione l’algoritmo per disegnare la classifica finale e decidere comunque promozioni e retrocessioni. Un sospiro di sollievo per il Benevento che nei giorni scorsi ha temuto di rimanere vittima di qualche manovra di palazzo. Così non sarà: il merito sportivo verrà preservato. Dunque, ciò che la truppa di Inzaghi ha fatto sul campo non verrà cancellato. Ed è su quello stesso terreno di gioco che ora l’undici giallorossa punta a guadagnarsi quanto ha meritato: la promozione in Serie A.

