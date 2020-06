Tombe longobarde scoperte a Benevento, l’appello: “Non siano dimenticate”

Intervento del presidente del Movimento Città Sostenibile, Giuseppe Falzarano, sulle recenti scoperte archeologiche in via Appio Claudio nei pressi della chiesa di Cosma e Damiano e del ponte Leproso e il rischio “che tutto possa essere ricoperto e dimenticato”. “Non vorremmo – ha spiegato Falzarano – che come accaduto più volte nella nostra città scoperte archeologiche eccezionali come questa sepolture risalenti con ogni probabilità all’età tardo antica siano ricoperte e poi dimenticate”.

