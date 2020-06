Tributi locali evasi, la tegola rifiuti, un’anticipazione di tesoreria già al massimo, oltre i due milioni di euro. Cartelle per la riscossione congelate per via dell’emergenza Covid. E ora un’altra grana dalla gestione dell’Ambito sociale B2. L’amministrazione di San Giorgio del Sannio è chiamato ad arginare una nuova falla che mina il bilancio. Ma se da una parte l’orlo del dissesto appare più vicino, negli uffici di piazza Municipio si confida ancora in un rientro che può fare a meno del default. Intanto, dall’esterno, c’è chi continua a esercitare una pressione costante sulla squadra Pepe.

