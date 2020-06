Sarà una Serie B versione estiva ancora più ricca di incognite e variabili, con le carte che potrebbero essere rimescolate rispetto a tre mesi fa. Non in testa alla classifica, dove il Benevento può tornare in campo con la forza di un vantaggio rassicurante e di una corsa promozione in cui ormai gli resta solo da tagliare. Anche la Strega, però, deve fare i conti con il caldo, la stanchezza e un tour de force che porterà gli uomini di Inzaghi a giocare dieci gare in 41 giorni, tre delle quali dal 21 al 30 giugno.

