Il semaforo verde è a un passo. Il sindaco Marcangelo Fusco pare abbia scelto il successore del defenestrato vicesindaco, “mister preferenze” Antonello Caporaso. L’investitura sarà per Angela Trosino, attuale assessore che aveva già rifiutato una prima volta. Proprio per questo motivo il confronto in maggioranza si è protratto per queste tre settimane. Fusco tardava a trovare la quadra.

