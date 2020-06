Una Festa della Repubblica celebrata nel rispetto del distanziamento sociale e con norme di prevenzione rigide, ma vissuta comunque in modo intenso in onore dei valori fondanti dello Stato democratico. Cerimoniale rispettato nella sua essenza per la commozione generale delle autorità e dei presenti – causa l’emergenza sanitaria ancora in corso – ad un evento reso ancora più sentito dopo il tributo di sangue versato in Italia per la pandemia da Sars-Cov-2 (con diciassette persone decedute nel Sannio).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia