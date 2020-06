Episodio inquietante nella notte tra sabato e domenica a Casalduni, dove dinanzi un’abitazione in via Roma, è deflagrata una bomba carta che ha mandato in frantumi vetri e infissi. In sito accorsi i carabinieri di Ponte che hanno inviato le indagini.

