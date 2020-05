Episodio tragico ieri in città: un sessantenne a Santa Maria degli Angeli, in via Iandoli, è caduto dal balcone, perdendo l’equilibrio mentre cercava di riparare un tendone, finendo al suolo dal terzo piano, urtando con la testa sulla strada sottostante il proprio caseggiato. L’uomo – secondo quanto testimoniatoci da alcuni residenti – aveva sollecitato l’intervento di un tecnico specializzato, ma di fronte a tempi di attesa molto lunghi, a causa del blocco delle attività imposto dal lungo lockdown, si è deciso a cercare di aggiustare il tendone in maniera autonoma.

