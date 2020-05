Missione ripartenza. Prima settimana di lavoro alle spalle per il Benevento, tornato in campo a due mesi e mezzo di distanza dall’ultimo assaggio calcistico. Il match del Vigorito contro il Pescara ha calato momentaneamente il sipario su stagioni ed allenamenti dei giallorossi, rinviando ogni possibile riflessione tra campionato, promozione e vetta della classifica di settimana in settimana, vedendo poi le speranze trasformate in realtà solo a partire dalla seconda metà di maggio. Settimana ricca di sorrisi per la Strega, tornata agli ordini di Inzaghi e del suo staff tecnico prima in forma individuale nella tre giorni tra lunedì e mercoledì, rispettando le misure di tutela previste per allontanare il rischio contagio.

