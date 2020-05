Fotografi alle corde, proteste in piazza: a Napoli anche una delegazione sannita

Hanno portato in piazza la loro protesta i fotografi campani – compresi quelli sanniti – ieri a Napoli a piazza del Plebiscito, di fronte la Prefettura, a lamentare “la mancanza di sussidi e sostegni per la categoria”. In strada a protestare anche il fotografo beneventano Roberto Napoli a rilanciare i motivi di malcontento della categoria, a causa di un errore per il bando bonus microimprese, relativamente ai codici Ateco, non avendo inserito quello del comparto “dalla impossibilità di accedere al bonus concesso nel piano economico sociale della Regione”.

