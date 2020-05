Andamento nel complesso confortante per l’epidemia da nuovo Coronavirus nel beneventano: in 24 ore l’Asl Benevento ha refertato nove guarigioni, tra cui quella dell’ultimo paziente in cura presso Villa Margherita, ora senza più degenti in cura secondo il bollettino di via Oderisio (da cui emerge anche la notizia di una accelerazione su tamponi, 505 tra 18 e 25 maggio) ed otto pazienti curati presso il proprio domicilio.

