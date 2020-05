Continuano le iniziative dell’amministrazione di Pasquale Carofano messe in atto per permettere all’economia locale di ripartire dopo questi quasi tre mesi di totale immobilismo dovuto dall’emergenza sanitaria proclamata per contrastare il proliferarsi del virus Covid19. Su queste basi si dispone il provvedimento di revocare la deliberazione di Giunta Comunale numero 270/2019 e, quindi, provvedere all’azzeramento dell’Imposta di Soggiorno per l’esercizio finanziario 2020.

