Sulla promozione del Benevento in Serie A sono rimasti ormai pochi dubbi. Se il campionato verrà portato a termine regolarmente, la truppa di Inzaghi potrà tagliare il traguardo sul campo; in caso contrario, dovrà attendere che il merito le venga riconosciuto a tavolino. La Strega, quindi, ha le mani sulla Serie A e non vede l’ora di poter festeggiare il ritorno in massima serie, a distanza di oltre due anni dalla retrocessione. Festeggiamenti in tono minore, visto quanto successo nei mesi scorsi. Anzi, per qualcuno sarebbe meglio evitare qualsiasi forma di manifestazione. E’ quanto ha espresso la Curva Sud Benevento, in una nota diramata nel pomeriggio di ieri.

