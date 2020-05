Non scarica certo Carmine Valentino, con il quale ha un solido, decennale rapporto e alza una barriera protettiva contro il Pd, difendendo la scelta del gruppo di Sant’Agata de’ Goti. Il deputato democrat Umberto Del Basso De Caro commenta il ribaltone che ha defenestrato la sindaca Piccoli partendo dai numeri, ma chiarendo di non avervi avuto parte, essendo stata una questione “di carattere locale”. «Il malessere era generalizzato, i numeri parlano chiaro: sono stato avvertito dell’operazione martedì all’alba. Su Mastella nel centrosinistra non pongo veti, ma attendo scelte chiare: la senatrice Lonardo è opposizione al Governo ed è tuttora in Forza Italia».

