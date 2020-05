Bufera politica dopo il colpo di mano notturno che ha portato alla caduta dell’amministrazione comunale di Sant’Agata de’ Goti. Sul piano provinciale ricadute inevitabili: non solo perché il regista del blitz che ha mandato a casa la sindaca Piccoli (unica fascia tricolore donna in provincia) è stato architettato dal segretario provinciale in carica del Pd, ma anche perché – come da retroscena pubblicato ieri su Il Sannio Quotidiano – c’è stata la compartecipazione all’operazione di luogotenenti delle truppe mastellate.

