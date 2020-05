Balata non vede problemi per la ripresa: “Se riparte la Serie A, può farlo anche la B”

“Dobbiamo attendere le decisioni del Governo che si basano sui dati del Comitato tecnico scientifico. Ho precisato più volte, non urlando e strillando come altri, che la linea della Serie B è coerente, chiara e unitaria: dobbiamo fare di tutto, ovviamente quando ci diranno che le condizioni lo consentiranno, per far riprendere il campionato e farlo terminare sul campo”. Alla vigilia dell’incontro con il ministro Spadafora, il presidente della Lega B, Balata, ribadisce la posizione della serie cadetta: “Il nostro atteggiamento è sempre stato molto rispettoso riguardo chi decide, ma vogliamo ripartire. Nell’ultima assemblea abbiamo deciso una data di ripartenza che ho comunicato anche al Consiglio Federale: il 20 giugno. Attendiamo l’incontro di domani (oggi, ndr), con la speranza che la curva dei contagi stia evolvendo in termini positivi. Sarebbe bello rivedere le squadre in campo”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia