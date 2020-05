Il bilancio di previsione è in dirittura d’arrivo, ma per capire in che acque naviga il Comune di San Giorgio del Sannio e se sarà possibile allontanare lo spettro del dissesto bisognerà attendere il consuntivo 2019. Per restare a esempi vicini, lunedì il Consiglio di Apice ha licenziato il previsionale, ma l’amministrazione ha precisato che si tratta di numeri da prendere con le pinze per via delle conseguenze economiche dell’emergenza. E’ lecito attendersi anche a San Giorgio un documento programmatico ‘sospeso’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia