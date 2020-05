Sogna il finale che merita, il Benevento. La truppa di Inzaghi ha in tasca la Serie A ormai da tempo, ma spera comunque di riprendere a giocare per completare sul campo quello che è stato un percorso fatto di pochissime sbavature, di una serie infinita di record e di soddisfazioni raccolte ovunque e contro chiunque. Si spiega così la voglia di ricominciare mostrata dai giallorossi, ai quali sono bastati solo due giorni di allenamenti individuali per ritrovare l’entusiasmo di un tempo. Una gustosa anteprima per Maggio e compagni, nella speranza che presto si possa tornare a lavorare collettivamente e soprattutto che venga fatta definitiva chiarezza sulle reali possibilità di portare a termine un campionato che ha visto la Strega come dominatrice assoluta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia