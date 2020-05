Ministero della Salute e Istituto Nazionale di Statistica, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, a partire da ieri, hanno avviato sul piano organizzativo un’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus Sars-Cov-2 per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi. Il test verrà eseguito su un campione di 150 mila persone residenti in duemila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età.

