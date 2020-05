La grande attesa è finita: anche per il Benevento inizia la fase due. Dopo 78 giorni di stop passati a vivere sospesi, tra incertezze e irrequietezze, tra la voglia di tornare in campo e la paura di veder vanificati i propri sforzi, i giallorossi da questa mattina torneranno ad allenarsi, seppur esclusivamente con sedute individuali. Basta questo per riempire di speranza il vuoto dei mesi scorsi. Periodo iniziato l’8 marzo, giorno in cui il Benevento, in un ‘Vigorito’ insolitamente deserto, si prendeva la sua rivincita sul Pescara, facendo un altro passo verso la promozione matematica in Serie A. Un percorso senza sbavature, una cavalcata senza passi falsi, improvvisamente interrotta dall’emergenza sanitaria che ha investito l’intero Paese.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia