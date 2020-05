Occorrerà pagare un fio alla riduzione dei flussi turistici oppure il fisiologico arrivederci ai grandi viaggi e alle rotte internazionali porterà ad una riscoperta dei viaggi di prossimità e produrrà un vantaggio per mete di provincia come Benevento? E’ la domanda cruciale per capire come andrà il turismo nel Sannio. Ieri intanto la riapertura di Arcos e Museo del Sannio ha fatto segnare almeno il restart del settore nel beneventano. La delega sulla gestione della rete museale provinciale è stata trasferita dalla Provincia alla partecipata Sannio Europa.

