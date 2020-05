Riaperture e fase due, sono le parole chiave del periodo successivo alla lunga quarantena che abbiamo vissuto chiusi in casa. Ma se c’è chi si avventura in un viaggio verso l’ignoto in cui i piani di molti commercianti sono complicati non solo dalle spese per adeguarsi alle norme di contenimento del contagio ma anche dalla probabile ritrosia delle persone a riversarsi subito in strada in un periodo in cui è ancora circolante il coronavirus, c’è anche chi ha scelto di chiudere per sempre. Le cessazioni comunicate al Comune di Benevento in queste ultime settimane aprono uno scenario preoccupante.

