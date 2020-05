Stavolta non ci saranno rinvii. Lunedì, a distanza di quasi tre mesi, il Benevento potrà tornare ad allenarsi e Inzaghi avrà la possibilità di rivedere, seppur a distanza, i suoi ragazzi. Non vede l’ora il tecnico giallorosso che da tempo spingeva per la ripresa, ma tra incertezze, rinvii e dietrofront, ogni volta l’appuntamento è slittato. Ora non dovrebbe essere così.

