Ministero: “In corso accertamenti sul carcere minorile di Airola”

“Sono tuttora in corso accertamenti da parte del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità”. E’ quanto precisa il ministero della Giustizia a proposito delle “notizie pubblicate da alcuni organi di stampa relative al presunto uso fraudolento, all’interno dell’Istituto penale per minorenni di Airola, di dispositivi elettronici messi a disposizione dell’Amministrazione penitenziaria per lo svolgimento di colloqui visivi a distanza”.

