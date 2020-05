Non c’è una data precisa, ma la volontà sicuramente sì. Lo spunto giusto per rimettersi in moto, per riavviare la macchina organizzativa in vista dell’inizio della fase due del calcio. Il Benevento ha già fatto partire le operazioni preliminari alla ripresa degli allenamenti, prima con lo screening a tutti i tesserati e ai membri dello staff tecnico, poi con le nuove visite d’idoneità che saranno completate in questa settimana. Ma la zona del ‘Vigorito’ e dell’Imbriani inizieranno ad avere nuovamente un’aria familiare a partire da lunedì, quando i calciatori, dopo giorni di rinvii continui e dietrofront, potranno finalmente riprendere con gli allenamenti.

