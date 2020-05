Confronto in videoconferenza del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (con la partecipazione dei sindaci di Benevento, Montesarchio, Sant’Agata dei Goti, Airola e dei Comandanti delle polizie municipali, compresi quelli di San Giorgio del Sannio e Telese Terme) dedicata alla sicurezza della movida, in particolare in relazione al permanere della pandemia da Sars-Cov-2 e dunque alla necessità di assicurare prevenzione.

