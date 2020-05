L’attuale situazione sanitaria, che ha imposto un distanziamento sociale al quale non eravamo abituati, ha introdotto nuovi paradigmi, oltre che nuovi strumenti di condivisione, basati su Internet e sul digitale. Li abbiamo sperimentati un po’ tutti, attraverso lo smart working, la didattica a distanza, le teleconferenze e così via. Anche per le associazioni culturali si aprono nuovi orizzonti che, in futuro, potranno arricchire più che sostituire la normale vita associativa.

