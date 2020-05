Entusiasmo ieri mattina di tanti titolari di esercizi commerciali che hanno riaperto per la prima volta dopo due mesi e mezzo di chiusure, ma al tempo stesso presa d’atto che, tranne per alcune specifiche attività, di folla o di file nei negozi in città e negli stessi bar riaperti per il servizio al bancone, non solo per l’asporto, non se ne sono viste. Le uniche eccezioni parrucchieri e centri estetici, dove tante erano state da giorni le prenotazioni.

