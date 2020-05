I nodi da sciogliere per la ripartenza del calcio italiano sono ancora tanti, ma questi sono i giorni decisivi per farlo. Per capire, cioè, se sarà possibile tornare in campo e portare regolarmente a termine la stagione o se invece bisognerà far definitivamente calare il sipario sul campionato in corso. Molto si capirà tra oggi e domani. Innanzitutto perché, anche per la Serie B, dovrebbe finalmente arrivare la versione definitiva del protocollo da seguire per la ripresa degli allenamenti collettivi; in seconda battuta, perché dal confronto tra Figc e Governo e dalla riunione del Consiglio Federale di domani si capirà quale sarà l’orientamento e quante siano concrete le possibilità che il torneo cadetto riprenda.

