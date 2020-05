Una giornata sul filo dell’incertezza ieri per i baristi campani con il dubbio sulla riapertura per il servizio al tavolo, con la Regione Campania, che ha deciso con il presidente Vincenzo De Luca di smarcarsi dal protocollo Governo-Conferenza delle Regioni: da Palazzo Santa Lucia il via libera alla riapertura per servizi alla persone (parrucchieri, barbieri, estetisti); centri commerciali mentre per i bar via libera per il servizio al banco. Disco verde anche per musei, biblioteche e luoghi di cultura. Sport: possibile praticare il tennis.

