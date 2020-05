Non solo la volontà di ripartire, ma anche un piano per provare a farlo. E’ quello messo a punto dai club di Serie B che, nell’attesa che chi di dovere faccia definitivamente chiarezza sul protocollo e di conseguenza sulla ripresa degli allenamenti collettivi, hanno iniziato a ragionare sulla rimodulazione del calendario, in vista dell’eventuale ritorno in campo. L’assemblea di B ha già da tempo stabilito che, per portare a termine il campionato, dovranno passare tre mesi dal ritorno in campo per gli allenamenti. Di conseguenza, se si riprenderà a giocare, allora il torneo cadetto non potrà finire prima della fine di agosto.

