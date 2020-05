Divise da lavoro sul selciato stradale, affiancate da lumini funebri con i ristoratori in piedi: la protesta ieri in piazza Castello a rendere visibile in forma forte lo stato di sofferenza del comparto ristorazione nel territorio sannita. Protesta organizzata dal gruppo Emergenza Ristorazione con la convergenza di altre sigle per rilanciare le richieste che ormai, acclarata la volontà degli enti locali sanniti di fare tutto il possibile per la piccola imprenditoria, vede come controparte il Governo Conte, cui si chiedono sostegni e incentivi.

