Benevento, le mosse per fissare il nuovo start degli allenamenti: intanto si attende l’esito dei tamponi

Chi aveva temporeggiato riparte, il Benevento che era già pronto da tempo, invece, ha scelto di attendere. Gli allenamenti individuali per ora non riprendono e non lo faranno fino a quando non verrà fatta definitiva chiarezza sul protocollo: questa la linea adottata dal club giallorosso che ha deciso di bloccare la ripresa. Tutto resterà in stand-by, almeno fino a quando da Governo e Federazione non arriveranno novità sostanziali sulle prescrizioni e sulle raccomandazioni da adottare in vista del ritorno in campo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia