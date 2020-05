Seduta consiliare in diretta “streaming” per il parlamentino di Sant’Agata de’ Goti. Una “prima” resa obbligata ai tempi del Covid. Seduta all’interno della sala ex cinema, per garantire il distanziamento, poltrone a debita distanza l’un l’altra. Pubblico non ammesso ma presenze consentite solo a stampa e Forze dell’Ordine.

