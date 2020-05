Mastella e Di Maria si sono visti ieri mattina alla Provincia di Benevento. Nella nota a corredo del colloquio convocato seduta stante si legge della discussione sulla fase due della ristorazione e su un concorso di idee per Villa dei Papi. In realtà la descrizione dell’incontro serve a mettere in luce che tra loro due è tutto a posto. Naturalmente il retroscena da noi pubblicato parlava di tensioni sotterranee su incarichi e nomine che non possono certo essere confermati dai diretti interessati.

