Il Parco del Taburno – Camposauro lancia la sfida per la ripresa economica dopo la fase emergenziale per contrastare la pandemia. Mentre in dibattito avanza a più riprese in tutta la Nazione, Palazzo Caporaso programma in vista di un futuro che sarà affrontato in maniera diametralmente opposta al passato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia