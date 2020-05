Prima la pubblicazione del comunicato condiviso con oltre 300 tifoserie europee, poi gli striscioni affissi in città. Scritte eloquenti: «Stop football. No football without fans» ossia «Fermate il calcio, no al calcio senza tifosi». Sull’eventuale ripresa dei campionati, la posizione della Curva Sud Benevento è ormai chiara.

