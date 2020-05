Imparare dai migliori. Questo il mantra che ripete Stefano Carriero, giovanissimo portiere di proprietà del Benevento ma in prestito al Taranto. Classe ’01, è arrivato in Puglia a gennaio in un ambiente torrido per tifo e passione: “Sono in una piazza molto calda – ha confidato a Il Sannio Quotidiano – dove i tifosi vivono di calcio. Ho conosciuto un ottimo gruppo di ragazzi, dei veri professionisti: giocatori che hanno alle spalle Serie B o C. Una squadra molto forte”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia