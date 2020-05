Con deliberazione del direttore generale Mario Vittorio Nicola Ferrante, pubblicato bando-Avviso di mobilità per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia, in applicazione della legge 194/78-Interruzione Volontaria della Gravidanza, riservato ai soli candidati non obiettori di coscienza.

