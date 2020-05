Tre guarigioni di residenti nel Sannio refertate dal Dipartimento Prevenzione dell’Asl di Benevento: guarito e negativizzato un paziente in terapia domiciliare e altri due che, fino a poche ore fa, erano in cura presso Villa Margherita. Per l’ultimo bollettino sono 53 gli infetti sanniti in lotta per la guarigione, di cui 38 in terapia domiciliare e 14 presso strutture ospedaliere o case di cura.

