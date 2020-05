Giorno dopo giorno, il numero dei guariti sta crescendo nella provincia sannita. Un quadro positivo dove lunedì sera si è accesa una spia. Nei giorni scorsi è montato un grosso dibattito in Molise, dopo l’individuazione di un nuovo focolaio a Campobasso, nato in seguito a un corteo funebre nella comunità rom il 30 aprile scorso. Oltre 70 i casi di contagio. Una vicenda che ora coinvolge anche il Sannio. Nella tarda serata di lunedì il sindaco di Pietrelcina Mimmo Masone aveva annunciato i primi due contagi registrati in paese, dopo che per l’intera fase emergenziale il paese di San Pio era rimasto immune dall’infezione.

