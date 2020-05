L’innesco di una vera e propria “pandemia economico sociale nel beneventano” era già evidente alla luce del drammatico sold out delle due distribuzioni di pacchi alimentari promosse dall’Ufficio Diocesano Caritas Benevento in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri e la messa a disposizione del sito della caserma “Pepicelli”, ma adesso il linguaggio freddo ma indicativo delle cifre registrate dall’Osservatorio Statistico sulle povertà di Caritas evidenzia una situazione drammatica come non mai.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia