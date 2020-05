Prevale l’incertezza sulla ripresa, ma il Benevento prova comunque a pianificare la sua ripartenza. La Strega scalpita per avviare la fase due, a tal punto da andare avanti per la sua strada, ignorando le incognite che ancora circondano il mondo del calcio. Il comitato tecnico scientifico ha dato il suo via libera agli allenamenti dal 18 maggio, condizionato a una revisione del protocollo, e il Benevento si sente pronto per rispettare tutte le prescrizioni e le raccomandazioni, comprese quelle che riguardano il ritiro della squadra per almeno due settimane.

