Prosegue incessante, grazie all’impulso ed ai servizi disposti dal Questore Luigi Bonagura, l’attività dei poliziotti della Questura di Benevento, al fine di combattere specifiche fenomenologie di criminalità diffusa e di illegalità con particolare riferimento al fenomeno dei furti in abitazione. Nella serata intercettati, nella immediata periferia del capoluogo, a bordo di un’autovettura cinque venticinquenni, provenienti dal napoletano, colpiti da svariati precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio e specializzati in furti in abitazioni.

